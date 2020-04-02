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محمد العسيري

منوعات

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:11 م
ادمو
ادمو
أحمد عوض
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تنشر لكم "جريدة الدستور"، رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo وذلك من أجل الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي وتسجيل الدخول، وذلك للاطلاع عن كود الطالب حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم المصرية، للطلاب والطالبات، الاستعلام على مدار الـ24 ساعة، عن الكود الخاص بجميع الطلاب، وذلك من أجل التقديم على المنصة التعليمية "ادمودو ".

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo

يعد رابط تسجيل الدخول على منصة edmodo 2020 من أبرز أهدافه التيسير والتسهيل على الطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم في الحصول على الكود الخاص بهم بشكل إلكتروني (من هنا).

خطوات الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي


-تسجيل الدخول في المنصة التعليمية.

-في هذه الخطوة يجب ملء الخانات الخاصة بالعديد من البيانات، والذي من أبرزها الرقم القومي الخاص بالطالب، ثم وضع تاريخ الميلاد، وكتابة محافظة ميلاد الطالب والنوع.

-وفي هذه الخطوة يقوم الطالب بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول على المنصة من أجل الحصول على كود الطالب/الطالبة.


الجدير بالذكر أن كود الطالب يعطي جميع الطلاب المصريين الدخول والتسجيل الفوري من أجل متابعة تامة بين الطالب والطلاب والمعلمين في مرحلة الحفاظ على الطلالب وجميع المصريين من الوباء المتفشي في أرجاء الدول، فإن منصة أدمودو Edmodo، والتي من أبرز ما تهدف إليه التواصل المباشر بين الطالب/الطالبة وكذلك المعلمين، عليها وسيتم تقديم المشروع العلمي "البحثي"، من خلالها.

ون ناحية أخرى، يسائل كثيرون عن مصير الطلبة الوافدين، داخل جمهورية مصر في المراحل التعليمية المتعدد، فإنهم لن يتمكنوا من معرفة الكود الخاص بهم من خلال اللينك.

ويرجع سبب عدم قبول "الوافدين"، نظرا لأنه يعتمد على الأرقام القومية للطلاب والطالبات، ولكن سيتم إدراجهم في الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، لن يكون عدم الحصول على كود الطلاب "الوافدين"، عقبة، من استخدام أي منصة تعليمية، أو أي خدمة خاصة بالتعليم، المختلفة بالطريقة التي سوف يتم شرحها عند إكمال "وزارة التربية والتعليم المصرية"، إطلاق كل خدمة خاصة بالتعلم عن بعد.

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