رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قرار العمل باللائحة التنفيذية لإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:53 م
مدبولي
مدبولي
أ ش أ
طباعة
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية في شأن قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

وتوضح اللائحة - التي نشرتها الجريدة الرسمية - اختصاصات الهيئة المصرية للشراء الموحد، وقواعد حساب رسم الشراء، وحالات الإعفاء من السداد جزئيا أو كليا، وتنص على أن تهدف هيئة الدواء المصرية إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وعالية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها.

كما تنص اللائحة على أن تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 المتعلقة بتنظيم تسجيل وتسعير وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام القانون والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها.

كما تباشر الهيئة دون غيرها جميع الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق الأغراض المنوطة بها والأهداف المطلوب تحقيقها طبقا للمعايير الدولية للهيئات الرقابية.

موضوعات متعلقة

حقيقة استخدام «التاميفلو» فى علاج فيروس كورونا

حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 5 أبريل 2020

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

السيسى يوجّه بسرعة الكشف على أطباء وممرضى ومرضى معهد الأورام

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

«الصحة»: تخصيص مستشفى المبرة ببورسعيد لفرز المشتبه فى إصابتهم بكورونا

تفاصيل أول مشروع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج المطاط الصناعي

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

منوعات

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

بعد دخولهم «جينيس».. طلاب صيادلة بدر يطلقون حملة للتوعية ضد كورونا

مشروع بحثي لجامعة الفيوم ينقذ البشرية من طوفان كورونا

حكايات المأذونين مع كورونا: الزواج قل وبنعقم العريس والعروسة

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد

الثقافة

11 مليون زائر لقناة وزارة الثقافة على «يوتيوب» من 25 دولة

شاكر عبد الحميد: القراءة والترجمة أهم ما أفعله خلال عزلتي

محمد داود: أثر كورونا على الكتابة الروائية يحتاج إلى سنوات ليظهر

محمد فتحي: «كورونا» أعادني للرسم بعد غياب 10 أعوام