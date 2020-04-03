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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى يكشف سر عدم ظهور كورونا فى شمال سيناء

الجمعة 03/أبريل/2020 - 11:47 م
أحمد موسى
أحمد موسى
سناء إسماعيل
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كشف الإعلامي أحمد موسى، سر عدم ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا في شمال سيناء وذلك لأنهم مغلقين على أنفسهم ولا يوجد مخالطين، حيث إنها هي المحافظة الوحيدة في مصر الخالية من كورونا.

وأضاف "موسى"، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لو أغلقنا على أنفسنا لن نصل للأرقام المقبلة وذلك وفقًا لتحليل الخبراء في ذلك لأن لدينا عائدين كثر من الخارج واختلطوا بعدد كبير في القرى والنجوع والمحافظات مما ساعد على تفشي الفيروس".

وانتقد عدم التزام العائدين من الخارج بالحجر المنزلي، موضحًا أنه إلى الآن لم تظهر نتائج العائدين من الكويت مؤخرًا.

وأكد أنه لن يتم إرسال رحلات لنقل المصريين من الخارج لأنه لابد من الحفاظ على الموجود، ولأن البلد في حالة سيئة واقتصاد العالم كله كذلك، وقدرت الخسائر في العالم بـ 4 تريليونات دولار.

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