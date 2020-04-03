«صحة أسوان»: إجراء فحوصات طبية لأهالي 4 نجوع بالجزيرة

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداتها المكثفة في كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة.حيث قامت الإدارة الصحية بأسوان، برئاسة الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بصحة أسوان، الفحوصات الطبية اللازمة بمنطقة الجزيرة، صباح اليوم الجمعة، لعدد من الأهالى الموجودين بالمنطقة، للإطمئنان على صحتهم.وذلك بواسطة 4 سيارات إسعاف مجهزة، حيث أنه تم إجراء حوالي 200 فحص طبى للأهالى بـ4 نجوع، وذلك بحضور يحيى مصطفى، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وقاسم معتصم محمد رئيس المجلس القروي لقرية أبو الريش.