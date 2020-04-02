محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال توسعة وحدة تراخيص مرور شرم الشيخ

تفقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الخميس، وحدة تراخيص مرور شرم الشيخ، لمتابعة أعمال الإنشاءات بالوحدة، منها مدرسة القيادة ومبنى إدارى وعدد من المخازن، لتوسعة الوحدة وتحويلها إلى مدينة مرورية تخفيفا على المواطن.كما تابع محافظ جنوب سيناء، العمل بعدد من مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق وفتح ومحاور جديدة وعمل مشايات حضارية بشرم الشيخ، منها الطريق الواصل بين الطريق الدائرى وسكن العاملين بحى النور مرورا بجامعة الملك سلمان والذى يربط الطريق الدائرى بالأوسط بشارع السلام دون وجود كبارى أو أنفاق أو اية إشارات مرورية، كما يشمل هذا المحور جامعة الملك سلمان والمدرسة اليابانية ومكاتب العمل والتموين والصحة والمحكمة ومحطة الركاب بطول 3 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه، مما يوفر فرصا هائلة للاستثمار.وأشاد المحافظ بجهود كافة العاملين بالمشروع والتقى بعدد من عمال النظافة وشد من أزرهم ومنحهم مكافات فورية تقديرا لجهدهم.رافق المحافظ فى جولته محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ والعميد مصطفى عابدين مدير إدارة المرور بجنوب سيناء.‬‬