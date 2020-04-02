رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

كانتينى يشكر العناني على رسالة التضامن مع الإيطاليين في مواجهة كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:50 ص
جامباولو كانتينى
جامباولو كانتينى
أ ش أ
طباعة
وجه سفير إيطاليا بالقاهرة جامباولو كانتينى، التحية والشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على رسالة التضامن والدعم التي وجهها الوزير للشعب والحكومة الإيطالية من أمام أهرامات الجيزة عبر أحد القنوات التليفزيونية الإيطالية.

وأكد السفير - خلال اتصاله هاتفيا اليوم الخميس، بالدكتور خالد العناني - أن تلك الرسالة الرقيقة لها أثر طيب في نفوس الشعب الإيطالي، والتي تعبر أيضا عن مدى عمق وقوة الروابط والعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة السياحة والآثار.

ونقل السفير الإيطالي للدكتور خالد العناني، شكر الحكومة والشعب الايطالي للحكومة والشعب المصري.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار حرص مساء يوم الاثنين الماضي على توجيه رسالة إلى الشعب والحكومة الإيطالية من أمام أهرامات الجيزة عبر أحد القنوات التليفزيونية الإيطالية، أعرب فيها عن تضامن الشعب والحكومة المصرية مع الشعب والحكومة الإيطالية لاجتياز هذه المحنة والقضاء على فيروس كورونا المستجد، متمنيًا للشعب الإيطالي الشفاء العاجل وعودة إيطاليا في أقوى صورها في القريب العاجل بعد انتهاء الازمة من العالم.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار قد قامت بإضاءة هرم خوفو الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة في رسالة إلى الشعب المصري و جميع شعوب العالم بالبقاء في المنزل و حماية أنفسهم و أيضاً في رسالة تحية و شكر للأطباء القائمين على حمايتنا و مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث كتبت عبارات قصيرة بالإضاءة باللغة العربية والإنجليزية على واجهة الهرم (خليك في البيت، احمي نفسك، تحية للقائمين على حمايتنا).

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات يكشف عن سبب ضعف سرعة الإنترنت (فيديو)

كورونا حول العالم: الإصابات 940 ألفا والوفيات تتجاوز 47 ألفا

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 1-4-2020 في الأسواق

«الوزراء» يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة المرحلة الثالثة من «كورونا»

الصور

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

image description

الأبواب المغلقة في وجه كورونا

image description

«المصريين» يُعقم شوارع المنوفية لمجابهة تفشي كورونا

image description

الحظر فى شوارع القاهرة

الأكثر قراءة

فتح باب التطوّع لـ«طب قصر العيني» لمكافحة كورونا

ترامب يعلن عن علاج لـ«كورونا» خلال 48 ساعة

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

«الوزراء» يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة المرحلة الثالثة من «كورونا»

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

العلماء يقترحون خيارًا لعلاج العمى لدى كبار السن

دراسة تشير إلى فعالية الدهون الثلاثية فى توصيل الدواء البيولوجى

دراسة: ساعات العمل الطويلة تؤثر على وظائف الغدة الدرقية

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

منوعات

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

بسبب كورونا.. 900 ألف يفقدون وظائفهم في إسبانيا

شركة ألمانية تعتزم إنتاج «المادة الفعالة المحتملة» ضد كورونا

حراسات للخبراء الأمريكيين في مكافحة الأمراض المعدية بسبب تهديدات

مقالات الرأي
منى رجب
صبرًا جميلًا على واقع مجهول
صفوت البياضي
جبار يهزأ من شعب وصغير يهزأ بشعوب العالم
ماجد حبته
تركيا راحت فى الوباء
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
المزيد

الثقافة

بيع لوحة للفنان المغربى محمد المليجى بـ5 ملايين درهم فى لندن

إصدارات قصور الثقافة مجانًا فى مبادرة الثقافة بين إيديك

باحث سورى يطلق جائزة لأفضل رواية تكافل إنسانى

خريطة برامجية كاملة لـ«القومي لثقافة الطفل» على يوتيوب