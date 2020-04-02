كانتينى يشكر العناني على رسالة التضامن مع الإيطاليين في مواجهة كورونا

وجه سفير إيطاليا بالقاهرة جامباولو كانتينى، التحية والشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على رسالة التضامن والدعم التي وجهها الوزير للشعب والحكومة الإيطالية من أمام أهرامات الجيزة عبر أحد القنوات التليفزيونية الإيطالية.وأكد السفير - خلال اتصاله هاتفيا اليوم الخميس، بالدكتور خالد العناني - أن تلك الرسالة الرقيقة لها أثر طيب في نفوس الشعب الإيطالي، والتي تعبر أيضا عن مدى عمق وقوة الروابط والعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة السياحة والآثار.ونقل السفير الإيطالي للدكتور خالد العناني، شكر الحكومة والشعب الايطالي للحكومة والشعب المصري.وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار حرص مساء يوم الاثنين الماضي على توجيه رسالة إلى الشعب والحكومة الإيطالية من أمام أهرامات الجيزة عبر أحد القنوات التليفزيونية الإيطالية، أعرب فيها عن تضامن الشعب والحكومة المصرية مع الشعب والحكومة الإيطالية لاجتياز هذه المحنة والقضاء على فيروس كورونا المستجد، متمنيًا للشعب الإيطالي الشفاء العاجل وعودة إيطاليا في أقوى صورها في القريب العاجل بعد انتهاء الازمة من العالم.يذكر أن وزارة السياحة والآثار قد قامت بإضاءة هرم خوفو الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة في رسالة إلى الشعب المصري و جميع شعوب العالم بالبقاء في المنزل و حماية أنفسهم و أيضاً في رسالة تحية و شكر للأطباء القائمين على حمايتنا و مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث كتبت عبارات قصيرة بالإضاءة باللغة العربية والإنجليزية على واجهة الهرم (خليك في البيت، احمي نفسك، تحية للقائمين على حمايتنا).