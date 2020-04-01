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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إشادة عالمية بإضاءة هرم خوفو بعبارات تحث على الالتزام بتعليمات مكافحة كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:36 م
هرم خوفو
هرم خوفو
رامي حسين - فاتن غلاب
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أشادت العديد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية من أوروبا وأمريكا والشرق الأقصى والأدنى والبلاد العربية، بالمبادرة التي قامت بها مصر مساء  أمس الأول الإثنين، بإضاءة هرم خوفو الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة في رسالة إلى الشعب المصري وجميع شعوب العالم بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكُتب على هرم خوفو ثلاث عبارات قصيرة بالإضاءة باللغة العربية والإنجليزية على واجهة الهرم: "خليك في البيت.. احمي نفسك.. تحية للقائمين على حمايتنا".

ووصفت وكالات الأنباء والصحف هذه المبادرة بأنها ناجحة وأنها رسالة توحيد لشعوب العالم لمكافحة الفيروس والوقاية والحماية منه.
إشادة عالمية بإضاءة هرم خوفو بعبارات تحث على الالتزام بتعليمات مكافحة كورونا
إشادة عالمية بإضاءة هرم خوفو بعبارات تحث على الالتزام بتعليمات مكافحة كورونا

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