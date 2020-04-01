إشادة عالمية بإضاءة هرم خوفو بعبارات تحث على الالتزام بتعليمات مكافحة كورونا

أشادت العديد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية من أوروبا وأمريكا والشرق الأقصى والأدنى والبلاد العربية، بالمبادرة التي قامت بها مصر مساء أمس الأول الإثنين، بإضاءة هرم خوفو الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة في رسالة إلى الشعب المصري وجميع شعوب العالم بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم من تداعيات فيروس كورونا المستجد.وكُتب على هرم خوفو ثلاث عبارات قصيرة بالإضاءة باللغة العربية والإنجليزية على واجهة الهرم: "خليك في البيت.. احمي نفسك.. تحية للقائمين على حمايتنا".ووصفت وكالات الأنباء والصحف هذه المبادرة بأنها ناجحة وأنها رسالة توحيد لشعوب العالم لمكافحة الفيروس والوقاية والحماية منه.