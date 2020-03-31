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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل هروب مريض مشتبه بإصابته بالكورونا فى المحلة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:59 م
كورونا
كورونا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شهدت مستشفى الصدر بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مساء اليوم، واقعة هروب شخص يدعى "م.ن" في العقد الثالث من عمره من أبناء قرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود عقب إجراء فحوصات الاشتباه بإصابته بالوباء الكورونا بقسم الاستقبال والطوارئ ولكنه أقدم على الهروب من الباب الخلفي ونجحت قوات الشرطة من إعادته إلى غرفة العزل الداخلية بذات المستشفى.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بحدوث الواقعة المذكورة.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة الدكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة الي مكان الحادث، كما تم الدفع بقوات الأمن وضبط المريض الهارب وتسليمه للأطباء المسؤولين عن متابعة قسم العزل الداخلي.

أوضح الدكتور محمد حيدر مدير مستشفي الصدر بالمحلة أنه، تم توفير الرعاية الصحية الكاملة للمريض المشتبه بإصابته بالوباء كوفيد ١٩ وتم أخذ مسحة من السعال لتحليلها بالمعمل المركزي للتأكد من إصابته من عدمه وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ شؤونها.

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