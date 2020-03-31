«الوزراء»: لن نسمح لأحد العودة لمصر قبل إقرار الحجر بـ«فندق للعزل»

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المصريين العائدين من الكويت رفضوا إجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يومًا وأصروا على المغادرة، موضحًا: "أجرينا فحوصات مبدئية للعائدين من الكويت وكانت جميعها سلبية وطلبنا منهم العزل المنزلي، ولكن ما حدث منهم تصرف غير مسئول ينم عن أنانية مفرطة والتفكير في أشخاصهم".وأضاف متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أنه تم التأكيد على باقي المصريين الذين يريدون العودة بالتوقيع على قرار ملزم قانونا بالخضوع للعزل والحجر الطبي في المكان الذي تقرره الصحة لمدة 14 يومًا، ومن يرفض ذلك لن يسمح له بركوب الطائرة وهذا الأمر جاء بعد الواقعة التي حدثت في طائرة الكويت.وواصل: "لن يسمح لأحد ركوب طائرة العودة إلى مصر قبل التوقيع على إقرار إجراء الحجر الصحي 14 يوما.. وسيقيم المواطن العائد في فندق على نفقته بسعر مخفض، أقل من 50% من السعر الأصلي، مع تقديم الخدمة الطبية مجانًا".