ضبط 7 متهمين بـ8 كيلو «بانجو» وأسلحة نارية في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، من ضبط كميات من نبات البانجو المخدر، والأسلحة النارية، بحوزة 7 أشخاص.وكان اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا بالقبض على7 متهمين، وبحوزتهم 7 أسلحه نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 8 كيلوجرامات، و750جرام حشيش، و261 قرص مخدر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية.