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محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 15 فى هجوم مسلح على سوق بـ«بوركينا فاسو»

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 03:16 ص
هجوم مسلح
هجوم مسلح
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لقي 15 شخصا مصرعهم في هجوم مسلح بقرية مومين في إقليم بام شمال بوركينا فاسو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية مساء أمس.

وأوضحت، نفذ مسلحون هجومًا استهدف سوق بالقرية، استوجب هجوم مضاد من قوات الأمن في المنطقة.

وتفرض السلطات البوركينية حالة الطوارئ في سبع أقاليم من أصل 13 بسبب تدهور الوضع الأمني، حيث قتل أكثر من 700 شخص في الهجمات التي نفذتها الجماعات الإرهابية خلال السنوات الأربع الماضية.

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