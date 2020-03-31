مقتل 15 فى هجوم مسلح على سوق بـ«بوركينا فاسو»

لقي 15 شخصا مصرعهم في هجوم مسلح بقرية مومين في إقليم بام شمال بوركينا فاسو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية مساء أمس.وأوضحت، نفذ مسلحون هجومًا استهدف سوق بالقرية، استوجب هجوم مضاد من قوات الأمن في المنطقة.وتفرض السلطات البوركينية حالة الطوارئ في سبع أقاليم من أصل 13 بسبب تدهور الوضع الأمني، حيث قتل أكثر من 700 شخص في الهجمات التي نفذتها الجماعات الإرهابية خلال السنوات الأربع الماضية.