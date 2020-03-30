إضاءة هرم خوفو للحث على البقاء بالمنزل للوقاية من كورونا (صور)

أضاءت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم، هرم خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة، في رسالة للشعب المصري وجميع شعوب العالم، بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم، إلى جانب رسالة تحية وشكر للقائمين على مكافحة فيروس كورونا المستجد.وكتبت عبارات قصيرة بالإضاءة باللغة العربية والإنجليزية على واجهة الهرم، وهي (خليك في البيت، احمي نفسك، تحية للقائمين على حمايتنا).وأكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أمام وكالات الأنباء العالمية التي حرصت على دعوتها وزارة الدولة للإعلام أمام هرم خوفو - حرص الدولة على توجيه هذه الرسائل إلى الشعب المصري وجميع شعوب العالم، للبقاء في منازلهم وحماية أنفسهم وأهلهم.وقالت إنها رسالة تحية وشكر وإجلال للقائمين على حمايتنا ومكافحة المرض والفيروس، متابعا: "في الوقت الذي نجلس فيه في منازلنا هناك أناس آخرون من أطباء وممرضين وعاملين في المستشفيات ينقذون أرواح المرضي ويقومون بأعمال الحماية والوقاية، وآخرون يعكفون على حمايتنا وحراستنا".وأعرب وزير السياحة والآثار، عن تمنياته بالشفاء والسلامة والصحة للشعب المصري وجميع شعوب العالم.