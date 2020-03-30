حجر ذاتى عام فى ثانى أكبر مدينة بروسيا

أعلنت السلطات الروسية، الإثنين، فرض نظام الحجر الذاتي العام في سان بطرسبورج، ثاني أكبر مدينة بروسيا، في إطار إجراءات ردع انتشار فيروس كورونا المستجد.ووقع عمدة سان بطرسبورج، ألكسندر بيجلوف، على أمر حول إجراءات مكافحة عدوى فيروس كورونا الاثنين على موقع إدارة المدينة، ينص على فرض نظام العزل الذاتي العام حتى يوم 5 أبريل المقبل.وتقضي الوثيقة بـ"عدم مغادرة أماكن الإقامة إلا في حالات طلب مساعدة طبية عاجلة أو وجود أي خطر مباشر آخر لحياة الناس وصحتهم، أو التوجه من وإلى موقع العمل في حال لم يتم وقفه بموجب هذا المرسوم".كما تسمح قواعد الحجر الذاتي بالخروج من البيوت لشراء السلع الغذائية، وبهدف رعاية الحيوانات المنزلية والتخلص عن النفقات.