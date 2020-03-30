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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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بالتفاصيل.. 14 مدرسة لتسليم شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوى بكفر الشيخ

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:04 م
الدكتورة بثينة كشك
الدكتورة بثينة كشك
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها خصصت 14 مدرسة بـ13 إدارة تعليمية، لتسليم شرائح التابلت للطلاب، وتم إعلان أسماء المدارس التي ستستقبل الطلاب، ففي كل إدارة تعليمية مدرسة معدا كفر الشيخ تم تخصيص مدرستين مدرسة للطلاب وأخرى للطالبات.

وأضافت وكيل الوزارة، أنها تابعت تطهير وتعقيم المدارس بالإدارات التعليمية، وخاصة المدارس التي تم تخصيصها لتسليم الطلاب والطالبات شرائح التابلت للصف الأول الثانوي، ففي إدارة كفر الشيخ التعليمية تم تخصيص مدرستي شهيد السلام الثانوية للبنين، ومدرسة الشهيد عزت الشافعي للبنات، وبإدارة دسوق التعليمية مدرسة دسوق الثانوية للبنات وبإدارة برج البرلس، مدرسة برج البرلس المشتركة.

وأكدت وكيل الوزارة، أنه بإدارة غرب كفر الشيخ تم تخصيص مدرسة صندلا المشتركة، وبإدارة بلطيم مدرسة زين الرفاعي الثانوية، وبإدارة فوه التعليمية مدرسة فوه الثانوية المشتركة، وبإدارة مطوبس التعليمية مدرسة مطوبس الثانوية المشتركة، وبإدارة الحامول التعليمية مدرسة الحامول الثانوية للبنات، وبإدارة سيدي سالم التعليمية مدرسة سيدي سالم الثانوية للبنات، وبإدارة الرياض التعليمية ومدرسة عابد عبدالعال الثانوية للبنات، وبإدارة قلين التعليمية مدرسة الشهيد أحمد صلاح مالك الثانوية، وبإدارة بيلا التعليمية مدرسة بيلا الثانوية للبنات، وبإدارة سيدي غازي التعليمية مدرسة الشهيد أشرف قزاز الثانوية.

وشددت وكيل تعليم كفر الشيخ، على مدراء المدارس استقبال طلاب الصف الأول الثانوي لتسليم شرائح التابلت منعا للتكدس والزحام عند السنترالات، كما وجهت بتسليم الشرائح في فصول متعددة منعًا للزحام، على أن يكون مع الطالب شهادة الميلاد أو صورة طبق الأصل منها وبطاقة الرقم القومي للأب.

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