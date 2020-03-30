ميدفيديف:روسيا يمكن أن تتبنى إجراءات أكثر صرامة لمكافحة كورونا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إنه لا يستبعد إمكانية أن تتخذ بلاده إجراءات أكثر صرامة في حالة تفاقم جائحة فيروس كورونا في البلاد.ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن ميدفيديف قوله في كلمة للأمة: «يجب أن نكون مستعدين لأي سيناريوهات قد تظهر، السيناريو الأسوأ سيتطلب قرارات أكثر صرامة».يشار إلى أن السلطات الروسية أعلنت يوم الأحد تسجيل 270 إصابة وأربع وفيات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1534 إصابة، والوفيات إلى 8 أشخاص.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.