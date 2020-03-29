شباب الشرقية ينظمون مبادرات للتوعية بالوقاية من كورونا

أطلق شباب قرية "هرية رزنة" بمحافظة الشرقية مبادرة بعنوان "احم نفسك وطهر بلدك"، قاموا خلالها بتطهير متحف الزعيم أحمد عرابي والمسجد الملحق به، وشوارع، ومنازل ومدارس، ومساجد القرية ووزعوا المواد المطهرة على أهالي القرية وتوعيتهم بمخاطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.وقام شباب قريتي "العصايد" و"الديسا" بمركز "ديرب نجم" بتطهير وتعقيم مقابر القرية وشوارعها، وتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا.كما عقّمت مجموعة من الفتيات ماكينات الصرف الآلي، ونظمن وقوف كبار السن أمامها لصرف رواتبهم، ولصقن مطبوعات على الحوائط المجاورة لماكينات الصرف مدون عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.وتشهد المحافظة تلاحما بين الأجهزة التنفيذية والشعبية وأفراد المجتمع المدني؛ لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والتعليمية ودور العبادة وتوعية المواطنين بخطورة فيروس "كورونا" وكيفية الوقاية منه.