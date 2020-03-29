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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بنك ناصر يعلن عن إجراءات احترازية لمنع التكدس خلال صرف المرتبات والنفقات

الأحد 29/مارس/2020 - 12:34 م
بنك ناصر
بنك ناصر
ولاء جمال
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صرح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، بأنه تقرر اتخاذ إجراءات جديدة للحفاظ على انسيابية وتيسير أداء الخدمة للعملاء، وسرعة إنهاء المعاملات البنكية وعدم التكدس داخل الفروع، وذلك أيام صرف المعاشات والمرتبات والنفقات.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وحرصًا على سلامة العاملين والعملاء.

وقال إنه تقرر أن تكون مواعيد العمل داخل الفروع أيام صرف المعاشات اعتبارًا من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا، كما سيتم تحديد مواعيد للتعامل مع العملاء بالنسبة لباقي أنشطة البنك في أيام أخرى بخلاف أيام صرف المرتبات والمعاشات والنفقات، مع توفير مقاعد انتظار خارج الفرع يراعي بها وجود مسافة بين العملاء لضمان عدم التكدس داخل الفرع، هذا بالإضافة إلى تخصيص أحد العاملين بالبنك للقيام بعملية الصرف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن انتظارهم خارج الفرع.

وأوضح أن صرف المعاشات والمرتبات والنفقة يتم من خلال فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 93 فرعًا أو الصرف عن طريق كروت atm.

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