رئيس وزراء فرنسا ينفى تأخير فرض العزل التام لمواجهة كورونا

أكد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، السبت، أنه لم يحصل "أي تأخير في اتخاذ قرار فرض العزل" الهادف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك ردًا على انتقادات طالت على وجه الخصوص تنظيم الانتخابات البلدية.وقال فيليب، في مؤتمر صحفي: في الوقت الذي اتّخذنا فيه قرار العزل التام، كان هناك على التراب الوطني أقل من ثمانية آلاف إصابة وأقل من مئتي وفاة.وأضاف: "لن أسمح لأحد أن يقول إنه حصل تأخير في اتّخاذ القرار المتعلّق بفرض العزل".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.