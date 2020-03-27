رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الطيران الألمانى» يخفض ساعات عمل 31 ألف موظف حتى سبتمبر

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:44 م
الطيران الألماني
الطيران الألماني
وكالات
طباعة
أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا، اليوم الجمعة، أنها ستطلب مساعدة حكومية لخفض ساعات عمل 31 ألف موظف حتى سبتمبر في وقت يسدد تفشي فيروس كورونا المستجد ضربة للأعمال التجارية وعلى رأسها شركات الطيران.

وقال المتحدث يورغ فايبر لوكالة فرانس برس، إن المجموعة "تقدمت بطلب لخفض ساعات العمل لطواقم الجو والأرض لنهاية 31 أغسطس" لدى شركتها الرئيسية. وأضاف "الحل قادم بالنسبة لطواقم قمرة القيادة".

والموظفون البالغ عددهم 31 ألفا يمثلون تقريبا ربع موظفي المجموعة الأوسع للوفتهانزا التي تضم الخطوط النمساوية والبلجيكية ويوروينغز والسويسرية.

ونحو 700 من طائرات لوفتهانزا البالغ عددها 763 "جاثمة مؤقتا" في أعقاب خفض هائل للرحلات الجوية في الأسابيع المقبلة.

وحذر المدير التنفيذي كارستن سبور الأسبوع الماضي من أنه "كلما طالت الأزمة، تزداد احتمالات عدم ضمان مستقبل الطيران من دون مساعدة الدولة".

وتراجعت مشاريع رحلات المجموعة إلى مستويات لم تشاهد منذ الخمسينات الماضية، وفق سبور.

وقال اتحاد النقل الجوي (اياتا)، إن إنقاذ الخطوط الجوية قد يتطلب مبالغ تصل إلى 200 مليار دولار.

وبموجب برنامج يطلق عليه "كوتزاربايت" تقدم الحكومة الألمانية دعما للأشخاص الذين تخفض ساعات عملهم، يساوي فرق الأجر المدفوع من الشركة.

ويعزى لهذا البرنامج الحفاظ على آلاف الوظائف خلال الأزمة المالية في أواخر العقد الأول من الألفية الثانية.

ووسعت المانيا نطاق البرنامج في وقت وصل فيروس كورونا المستجد إلى أكبر اقتصاد في أوروبا، وسمحت للشركات بتقديم طلبات الحصول على الدعم عندما تبلغ نسبة العمال المتضررين عتبة 10 بالمئة، وليس 33 بالمئة كما كان سابقًا.

موضوعات متعلقة

تعليق ناري من وزير التعليم عن المصروفات المدرسية (فيديو)

«صلى فى الشارع».. الأوقاف تلغى تصريح خطابة لأستاذ بالأزهر

«التموين» تكشف حقيقة إغلاق المخابز والبقالة يومى الجمعة والسبت

الاكتفاء بمشروع بحثى لإعدادية الأزهر.. 6 قرارات جديدة تيسيرًا على الطلاب

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

«أمن الجيزة» تبحث عن سائق تسبب فى مقتل 17 مواطنًا

وفاة الفنان جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عامًا

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

منوعات

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

برج إيفل يكرم أشخاصا يشاركون في محاربة كورونا

«Don't waste your time».. مبادرة على السوشيال ميديا لاستغلال وقت الفراغ

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

مقالات الرأي
صفاء النجار
ما نراه أقل كثيرًا مما لا نراه
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
مدحت بشاى
لا تشيطنوا الغرب
المزيد

الثقافة

محمد النجار يطلق «عشاق من زمن غابر»

غدًا.. شاعر المليون يبدأ منافسات البيرق

«مذكرات الملازم الطبيب».. رواية جديدة للدكتور آلان كيكاني

«رقصة نيلية».. الشاعر حسن عامر يشارك فى حلقات «اقرأ معانا»