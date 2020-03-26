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محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

صور من حريق «مخزن الوراق» فى الجيزة

الخميس 26/مارس/2020 - 09:33 م
حريق
حريق
آية سالم
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نشب منذ قليل، حريق هائل التهم أحد المخازن بالقرب من شارع المعهد الديني، منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، ولم يتبين حتى الآن عن وقوع إصابات أو حالات وفاة إثر الحريق، ولم يتم تحديد سبب اندلاع الحريق.

ووصلت قوات سيارات الإطفاء منذ قليل وما زالت محاولات السيطرة على الحريق مستمرة، حيث وصلت 5 سيارات من الحماية المدنية لإخماد الحريق، خاصة أن الحريق قريب من الطريق الدائري ويحيط به العديد من العقارات.

وأكد شهود عيان أن الحريق أدى لتفحم منزلين مجاورين للحريق أوشك على التهام العقار الثالث، وطالبت قوات الحماية المدنية بطلب دعم من نقطة تمركز قريبة من الوراق.
حريق
صور من حريق «مخزن الوراق» فى الجيزة
حريق
حريق
صور من حريق «مخزن الوراق» فى الجيزة
حريق

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