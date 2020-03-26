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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الأردنية: عقوبات مالية وحبس لمخالفي حظر التجول

الخميس 26/مارس/2020 - 05:24 م
الحكومة الأردنية
الحكومة الأردنية
ياسمين محمود
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أصدرت الحكومة الأردنية، اليوم، أمر الدفاع رقم 3 ويشمل عقوبات مالية وحبس مخالفي حظر التجول، الذي فرضته البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، الأربعاء، تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 172 إصابة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا " أن الحالات توزعت، بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، على النحو التالي، 12 حالة لمخالطين مصابين، و5 حالات حضروا حفل زفاف وحالة لأردني قدم من سويسرا، وحالة لسيدة عراقية الجنسية.

وتم فرض حظر التجول يوم السبت بعد أن أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله مرسومًا يمنح الحكومة سلطات واسعة لفرض حظر تجول ينفذه الجيش وإجراءات أخرى تقيد الحريات المدنية والسياسية.

وبررت الحكومة القيود الصارمة بقولها إن الكثير من الناس قد استخفوا بدعوات البقاء في منازلهم، وخاطروا بانتشار الفيروس بسرعة.

وأغلقت المتاجر والمخابز وحتى الصيدليات منذ ذلك الحين في إغلاق كامل للأنشطة التجارية وانتشر الجيش في جميع أنحاء البلاد وحذر من أن أي شخص يغادر منازله سيواجه السجن لمدة عام.

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