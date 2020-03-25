فيفى عبده لجمهورها: لو بتحبونى اقعدوا فى البيت (فيديو)
الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:51 ص
هدير شعراويطباعة
واصلت الفنانة فيفي عبده، نشر فيديوهات على طريقتها الخاصة لتوعية الناس بمخاطر فيروس كورونا المستجد، والتي تطالب فيها جمهورها بالالتزام بالجلوس في المنزل، منعًا لتفشي الفيروس.
وقالت عبده، في الفيديو: "أنا قاعدة في البيت وملتزمة بالإجراءات عشان خايفة على نفسي، لأن الموضوع بجد، بدليل المطارات كلها مقفولة، وناس بتموت من كورونا في العالم كله".
وأضافت: "اقعدوا ادعوا يا جماعة، محدش ينزل إلا للضرورة القصوى بالنهار، البلد كلها فاضية كأن مفيهاش بشر، ماحدش هيتحرق قلبه غير الأمهات والآباء".
وتابعت: "لو بتحبوني اقعدوا في البيت، ولا كرة ولا غيره، وأنا وغيري هنتراسل مع بعض من البيوت".
وقالت عبده، في الفيديو: "أنا قاعدة في البيت وملتزمة بالإجراءات عشان خايفة على نفسي، لأن الموضوع بجد، بدليل المطارات كلها مقفولة، وناس بتموت من كورونا في العالم كله".
وأضافت: "اقعدوا ادعوا يا جماعة، محدش ينزل إلا للضرورة القصوى بالنهار، البلد كلها فاضية كأن مفيهاش بشر، ماحدش هيتحرق قلبه غير الأمهات والآباء".
وتابعت: "لو بتحبوني اقعدوا في البيت، ولا كرة ولا غيره، وأنا وغيري هنتراسل مع بعض من البيوت".