ارتفاع الإصابات بكوورنا في عمان لـ84

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لمواطنين ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 84 حالة.وقالت الوزارة، في بيان صحفي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن 11 حالة منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وخمس حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي.وأشارت إلى شفاء 17 حالة، مشددة على ضرورة التقيد بإجراءات العزل الصحي.