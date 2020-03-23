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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مديرية أمن أسوان تواصل تشميع المقاهى المخالفة لقرار الغلق

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:55 م
تشميع المقاهى
تشميع المقاهى
أسوان_إسراء توفيق
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تواصل مديرية أمن أسوان مجهوداتها، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لغلق المقاهي والكافيهات في الموعد المحدد للحد من التجمعات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأثناء مرور اليوم، رصدت قوات الأمن أحدى المقاهي التي تمارس عملها بعد الوقت المحدد بمنطقة السيل الريفي بمدينة أسوان، وتمت مصادرة الشيش، وتحرير محضر بالواقعة.


جدير بالذكر، أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عفد اجتماعًا باللواء هشام فاروق أبوزيد مدير الأمن بمبنى المديرية، حيث أشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة في حماية المواطنين بالالتزام بقرارت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وتطبيقها على أرض الواقع من خلال الإغلاق ومنع التجمعات يوميًا بدءًا من الساعة السابعة مساءًا إلى الساعة السادسة صباحًا وحتى يوم 31 مارس الحالي، وهو الذي لقى استحسان المواطنين؛ لأن ذلك يصب في الصالح العام.

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