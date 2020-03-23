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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«كورونا» يتسبب في إقالة رئيس وحدة محلية بالغربية

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:24 م
اللواء حاتم زين
اللواء حاتم زين العابدين
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قرر اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إقالة القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بقرية الهياتم، بسبب تقاعس اللجنة المشكلة بالوحدة عن متابعه تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص الحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قرر رئيس المدينة، تحويل جميع أعضاء اللجنة للتحقيق بالشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى.

جاء ذلك على خلفية زيارة مفاجئة لرئيس المدينة، للوحدة المحلية بقرية الهياتم، والتنبيه لوجود أنشطة مخالفه للقرارات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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