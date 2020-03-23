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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«مصر هتنتصر على كورونا».. فيديو جديد لوزارة الصحة

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:34 م
كورونا
كورونا
رباب الأهواني
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أذاع برنامج «الحياة اليوم» عبر قناة «الحياة» فيديو نشرته وزارة الصحة تحت عنوان «مصر هَتنتصر على كورونا»، انطلاقًا من التجربة المصرية والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الوباء العالمي.

ورصد الفيديو الجائحة التي ضربت الصين في بداية انتشار الفيروس وكان الوضع سيئًا جدًا، وتفاقمت الأعداد بين المصابين والوفيات، حتى دخل الاقتصاد الصيني في دوّامة كبيرة، وتقطعت أوصال المدن والتزم الجميع بالبقاء في منازلهم وأصبحت حماية المواطنين الهدف الأول، واصطف المواطنون خلف حكومتهم التي وضعت خطة صارمة، وقاد الشعب ملحمة بالتزامه والجميع قام بدوره.

وأشار الفيديو إلى ما قامت به القوات المسلحة من أدوار عظيمة من خلال نشر طواقمها الطبية، وفتح مستشفياتها أمام المواطنين، وامتنع الصينيون عن النزول إلى الشوارع الذي أصبح للضرورة القصوى، احتواء جميع المحلات على نقاط فحص حراري للمراقبة والمتابعة، وبعد 15 يومًا من الالتزام انخفضت الإصابات، واحتفل الأطباء بشفاء آخر مريض.

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