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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفغانستان تدرس الإفراج عن السجناء لمنع تفشي كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:33 ص
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تدرس الحكومة الأفغانية الإفراج عن السجناء لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن تطلق الحكومة الأفغانية سراح بعض السجناء في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأفاد القصر الرئاسي الأفغاني في بيان بأن الرئيس محمد أشرف عبدالغني ترأس اجتماعا في وقت متأخر من الليلة الماضية لمناقشة هذا الأمر.

وأضاف البيان أن المدير العام لمراكز الاحتجاز حضر الاجتماع الذي ناقشت فيه الجهات المعنية قضية إطلاق سراح السجناء.

وأضاف قصر الرئاسة الأفغاني أن المديرية العامة للسجون ومراكز الاحتجاز والمؤسسات القضائية أصدرت تعليماتها بإعداد خطة خلال الـ 48 ساعة القادمة بشأن الإفراج عن السجناء الذين لديهم قضايا جنائية لا زالت قيد التحقيق.

ووفقا للقصر الرئاسي الأفغاني، اتخذت أفغانستان هذا القرار تماشيًا مع تعليمات وزارة الصحة العامة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة العامة أمس تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، بما في ذلك دبلوماسيان أجنبيان عادوا إلى أفغانستان بعد إصابتهما بالمرض.

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