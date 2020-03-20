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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الهالة الثقافى» يطلق جائزة لأدب الناشئة واليافعين

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:27 م
الهالة الثقافي
الهالة الثقافي
آلاء حسن
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أطلق مركز الهالة الثقافي جائزة لأدب الناشئة واليافعين (دورة الدكتور أحمد خالد توفيق) في مجال الرواية، والتي ستُمنح سنويًّا وبشكلٍ دوري؛ إيمانًا بدور الإبداع في تنمية المجتمعات ومُواجهة الأفكار الشاذة والهدامة، ودعمًا لأصحاب المواهب المُتميزة في مجال الكتابة لفئة الناشئة واليافعين.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجائزة وبدء تلقي الأعمال في أول أبريل من كُل عام، على أن يظل باب التقديم مفتوحًا ولمدة 60 يومًا، حيث ينتهي تلقي الأعمال في الأول من يونيو من نفس العام.

وتُعلن القائمة الطويلة في أول أغسطس، والقصيرة في أول سبتمبر من نفس العام، على أن يكون الإعلان عن العمل الفائز في أول أكتوبر من نفس العام.

ويتم منح الجائزة للفائزين "ثلاثة أعمال دون ترتيب للمراكز الفائزة" في أول نوفمبر من نفس العام، والجائزة عبارة عن (مبلغ خمسة آلاف جنيه مُقدمة من مركز الهالة للتنمية الإبداعية طباعة وتوزيع الرواية الفائزة منح الفائز درع الجائزة شهادة تقدير تُمنح من المركز).

ومن شروط الجائزة:
- يُقدم العمل إلكترونيًا بصيغة الوورد على إيميل الدار.
- لا تُشترط سن مُعينة للمُتقدم.
- يُشترط في العمل المُقدَّم أن يكون مكتوبًا باللغة العربية السليمة، حيث لن يُلتفت للأعمال المُقدمة بالعامية أو بأي لُغات أُخرى غير العربية.
- كما يُشترط أيضًا ألا يزيد العمل على 30 ألف كلمة، على أن يكون مُوجهًا للفئة العُمرية (من 10 إلى 18 عامًا).

جدير بالذكر أن لجنة التحكيم مُكوَّنة من أهل الاختصاص بتقييم الأعمال المُقدمة وفرزها وتحديد الأعمال المتميزة، وهي سرية، ولن يُعلن عنها حتى بعد منح الجائزة.

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