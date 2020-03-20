ضبط 5 براميل كحول مجهولة المصدر بدمياط

شنت مباحث التموين بالاشتراك مع مفتشى الصيدلة، حملة على عدد من المخازن ومحلات بيع المستلزمات الطبية والصيدليات العامة بدمياط.وأسفرت الحملة عن تحريز 250 كمامة وجركن كحول 5 لترات مجهول المصدر، وعدد من عبوات الكحول من الأماكن الممتنعة عن البيع.كما تم المرور على مصنع لمستحضرات التجميل والعبوات البلاستيكية، وأسفرت عن ضبط 5 براميل كحول سعة الواحد ٢٠٠ لتر مجهولة المصدر وغير مرخص للمصنع بتعبئتها للجمهور.وتم تحريز الكمية وأخذ عينات من الكحول لتحليلها ومعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وعمل المحاضر وتحريز المضبوطات.