«الأوقاف»: من أراد الذهاب للمسجد يتجنب المعانقة والمصافحة

قال أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنه إذا دعت الحاجة إلى منع إقامة صلاة الجمعة سنفعل، لكن الأمر يقدر بقدره، وليس هنا حاجة لإغلاق المساجد الآن ومنع صلاة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E": "ليس هناك حرج على من أخذ بالرخصة وبالصلاة في البيت وإذا أراد الجماعة فليصليها بأهل بيته".وأردف: "على جميع المصابين بالبرد تجنب الذهاب إلى المسجد، ومن أراد الذهاب للمسجد من الأصحاء ينبغي ألا يطيل أكثر من وقت الصلاة، ويأخذ سجادة معه ويتجنب المعانقة والمصافحة".