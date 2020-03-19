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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجمعية الطبية التركية: كورونا سيتفشى بسبب نقص الإمكانيات

الخميس 19/مارس/2020 - 11:40 ص
كورونا
كورونا
أمينة ذكى
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قال رئيس الجمعية الطبية التركية، سنان أديامان، اليوم الخميس، إن عدد فحوصات فيروس كورونا، التي أجريت في تركيا منخفضة للغاية مقارنة بعدد الحالات المشتبه فيها، وفقًا لما نقلته صحيفة "جمهوريت".

يأتي هذا فيما أثارت العودة المتوقعة لحوالي 21000 مواطن تركي من الحج في المملكة العربية السعودية في غضون أسابيع قليلة مخاوف من انتشار الفيروس بشكل أكبر في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الصحة إن حوالي 8000 شخص خضعوا لاختبارات منذ الظهور الأول لكورونا، لكن نقابة الأطباء التركية (TTB) انتقدت الحكومة بسبب الإجراءات غير الكافية لوقف انتشار الفيروس، وقالت إن نهج وزارة الصحة يفتقر إلى الشفافية.

وأضافت النقابة: "على سبيل المثال، يتم إجراء 20 ألف اختبار يوميًا في كوريا الجنوبية، وهنا ثمانية آلاف وهو رقم منخفض جدًا، ونكرر، يجب زيادة عدد الاختبارات والمراكز التي تُجرى فيها وتكون مجانية".

تمتلك تركيا حاليًا خمسة مراكز للتعامل مع جميع اختبارات فيروس كورونا، على الرغم من أن وزارة الصحة تقول إن لديها 25 مختبرًا، وفقًا لعالم الميكروبيولوجي السريري وخبير الأمراض المعدية غاي أوسلور من جامعة اسكيشهر أوسمانجازي.

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