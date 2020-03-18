استمرار الإجراءات الاحترازية بنقابة الصحفيين (صور)

أعلن محمد شبانة، السكرتير العام بنقابة الصحفيين، استمرار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا داخل نقابة الصحفيين.وقال شبانة، خلال تصريحات له، إنه لن يسمح بدخول أي زميل أو زميلة أو موظف تزيد حرارته عن ٣٧,٥ درجة، مناشدًا جميع الزملاء الاتجاه للطبيب والتزام المنزل حال ارتفعت الحرارة للاطمئنان.وأكد أن جميع أكواب الكافتيريا بالنقابة من البلاستيك مع الالتزام بالجوانتى والكمامة وقياس الحرارة ومسافة المتر لجميع الموظفين.