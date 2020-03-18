عمر كمال رفقة مصطفى حجاج ورضا البحراوي (صورة)

شارك المطرب الشعبي عمر كمال، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له.وظهر عمر كمال في الصورة بصحبة الفنان مصطفى حجاج، والفنان رضا البحراوي، وعلق عليها قائلًا: "رضا البحراوى - مصطفى حجاج - عمر كمال"، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيهما.وطرح عمر كمال مؤخرًا أغنية "عود البطل"، والتي شارك فيها المطرب حسن شاكوش، وقد لاقت الأغنية العديد من المشاكل التي تخص اللحن، والتي جعلت الأغنية تحذف بشكل فوري من قناتهما بموقع يوتيوب، لكن سرعان ما تدارك الثنائي المشكلة وقاما بنشرها مرة أخرى بالقواعد التي تحمي حقوق الملكية الفكرية.وكان النقيب هاني شاكر، أوقف مطربي المهرجانات بقرار حازم منذ أسابيع قليلة، إلا أنه تراجع وكشف عن فئة جديدة تسمى بالغناء الشعبي، يقوم من خلالها مطربو المهرجانات بالتعاون مع نقابة الموسيقيين فنيًا، حيث يرسل المطرب تفاصيل العمل الذي ينوي تقديمه، وبعدها يكون القرار النهائي للنقابة بالموافقة على الأغنية من عدمه.