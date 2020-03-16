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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح قسم العلاج الطبيعى بطب الأسرة في المتراس غرب الإسكندرية

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:19 م
غرب الإسكندرية
غرب الإسكندرية
أحمد عاشور
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افتتح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور أيمن حليم، مدير عام منطقة غرب الإسكندرية الطبية، والدكتورة صافيناز رمضان، مدير عام الشئون العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قسم العلاج الطبيعى بوحدة طب الأسرة بالمتراس غرب الإسكندرية، والذى تم تجهيزه بالكامل بتبرعات من المجتمع المدنى.

وقال الدكتور عمر بن الخطاب علي، مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الشئون الصحية، إن قسم العلاج الطبيعى الجديد يتكون من حجرتين إحداهما للكبار والأخرى أطفال، وتم تجهيز القسم بجهازين للتنبيه الكهربائي وجهازين للموجات فوق صوتية وجهاز وجهاز تريدميل، وأدوات رياضية علاجية، بإجمالى تكلفة 40 ألف جنيه تم توفيرها بالكامل من خلال التبرعات.

جدير بالذكر أن وحدة طب الأسرة بالمتراس تخدم ما يزيد عن 50 ألف مواطن بمناطق المتراس وشمال المتراس.

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