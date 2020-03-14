فرنسا تغلق المقاهي والمطاعم اعتبارا من منتصف الليل

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أنه أمر جميع المقاهي والمطاعم ومعظم المتاجر التي لا تعد أعمالها حيوية وتخدم الجمهور بإغلاق أبوابها اعتبارا من منتصف الليل لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد. وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الجمعة، ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 79 شخصًا، كما ارتفعت عدد الإصابات إلى 800 حالة جديدة، بحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية. يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، لتُعاني معظم دول العالم حاليا من وجود إصابات بالفيروس على أراضيها.