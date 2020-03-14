المغرب يعلق الرحلات الجوية مع مصر بسبب «كورونا»

أعلنت وزارة الشئون الخارجية المغربية، مساء اليوم، وقف الرحلات الجوية بين المغرب ومع دول عربية من بينها مصر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وتونس والأردن والجزائر. وأوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم أن القرار يتعلق بالمبادرات الرامية إلى تطويق انتشار فيروس كورونا والحيلولة دون وصول مصابين به إلى المملكة. كما أعلنت المغرب، توقيف الرحلات الجوية بعدد من الدول، في الاتجاهين معا من بينها تركيا وسويسرا، والنمسا والدنمارك واليونان، والسويد والنرويج وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا والجزائر. وأعلنت السلطات المغربية في وقت سابق عن تسجيل العديد من الحالات المصابة بكورونا قدم معظمها من الخارج.