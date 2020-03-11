تأجيل اجتماع «الصحفيين».. غدًا

أعلن محمد شبانة، السكرتير العام بنقابة الصحفيين، عن تأجيل اجتماع مجلس النقابة الذى كان من المقرر عقده غدًا الخميس إلى السبت المقبل في الساعة 2 ظهرًا لظروف الطقس السيئ.ولفت شبانة إلى منح العاملين والموظفين بنقابة الصحفيين إجازة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقع.يأتي هذا نظرًا للظروف الجوية الطارئة وقرار رئيس مجلس الوزراء، بمنح إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص.