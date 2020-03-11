رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جمعية تطالب صناع «فى كل أسبوع يوم جمعة» بالاعتذار لمرضى التوحد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:24 م
طفل
طفل
دعاء عبد المقصود
طباعة
طالب مجلس إدارة جمعية التقدم للأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، فريق عمل مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة»، وقناة شاهد دوت نت الإلكترونية، بتقديم اعتذار للأشخاص ذوي التوحد وأسرهم، وتعديل مشاهد من المسلسل ورد فيها إساءة من إحدى شخصيات المسلسل لذوي التوحد، بإظهار شخص منهم بأنه مجرم وقاتل.

وأكدت مها هلالي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وعضو المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ومقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة بقومي المرأة، أن بعض مشاهد المسلسل تسببت في تشويه صورة ذوي التوحد، وأساءت إليهم؛ وحرضت المجتمع على عدم تقبلهم ونبذهم، لأنها قدمتهم بصورة مغايرة للواقع عندما تظهر صورهم كأشخاص عدوانيين، فقد ظهرت شخصية "عماد" التي يؤديها الفنان "آسر ياسين" على أنه قاتل ولديه ميول عدوانية، وأظهرت شخصيته الدرامية انفعالات شديدة وسلوكيات لا تتفق مع اضطراب طيف التوحد، مما يدفع المحيطين بالابتعاد عنه.

وأكدت مها هلالي، أنه ما من شك في أن الدراما تسهم بشكل كبير في تكوين انطباعات وصور ذهنية لدى المشاهدين بما تقدمه، وأن شرائح المجتمع المختلفة تعزز سلوكياتها السلبية أو الإيجابية بفضل تعرضها لمشاهدة الدراما التليفزيونية. في الوقت الذي تبذل فيه منظمات المجتمع المدنى جهودًا كبيرة لتوعية المجتمع نحو تقبل الأشخاص ذوى التوحد، ودمجهم دمجًا كاملًا.

وبناءً على ذلك، فإن مثل تلك الأعمال الدرامية تظهر الأشخاص ذوى الإعاقة -وخاصة الإعاقات الذهنية والتوحد- فى صورة مغلوطة تؤدى إلى نفور المجتمع ونبذهم، وهو ما يسيئ إلى أبنائنا من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد والذين نسعى دائمًا لدمجهم بالمجتمع، والتعريف الصحيح الواعي لتلك المتلازمات والإعاقات، حتى نتمكن من توضيح الصورة الطبية السليمة لهم.

وطالب مجلس إدارة جمعية التقدم للأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد؛ كل المسئولين بأنه فى حال الرغبة فى تناول مشكلات وقضايا درامية عن الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد، فلا بد من الرجوع إلى المتخصصين لدراسة الشخصية بالمفاهيم السليمة والتعرف على تلك الإعاقات من خلال المصادر المتخصصة، حتى يندمج كل أطراف المجتمع فى تحسين الحياة الخاصة والإجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم فى الاندماج داخل المجتمع، وليس السعى نحو الإساءة إليهم ونبذهم وتعريضهم للخطر.

موضوعات متعلقة

العثور على شخصين مقتولين داخل سيارة ملاكى بالقليوبية

حقيقة إصابة مهاجم المنتخب أحمد حسن كوكا بفيروس كورونا

مبروك عطية للسائلين عن موعد القيامة: «وأنت مال أهلك»

قبل مواجهة أتليتكو مدريد.. «صلاح» يبعث رسالة إلى جمهوره

الصور

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

تفاصيل رسالة السيسي لسلطان عمان بشأن مفاوضات سد النهضة

إنفوجراف

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

نجم الساعة

يسرا تبكي أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 65 (فيديو)

الصحة

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

نصائح للأطفال وكبار السن لمواجهة العاصفة الترابية

منوعات

فيتنام تلغى دخول مواطنى 8 دول أوروبية

حظر الفعاليات الجماهيرية بروسيا

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

مقالات الرأي
لينا مظلوم
اِحزَن.. الصورة طلعِت وحشة
مؤمن المحمدي
معجزة القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
ادخلوا من الباب
ماجد حبته
توابع إذلال أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«الأنثروبولوجيا كقاريء» بالجامعة الأمريكية الأربعاء المقبل

«علم الآثار وتطبيقاته» بالجامعة الأمريكية 18 مارس

بعد الفحوصات الطبية.. الروائي محمد جبريل يحتاج جراحة خطيرة

جولة تعريفية بـ«بيت يكن» الأثرى.. 20 مارس