حسام حبيب يمنع شيرين من الغناء

اعتذرت الفنانة شيرين عبدالوهاب،عن غناء تتر مسلسل "2020 " للنجمة نادين نسيب نجيم، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وجاء اعتذار شيرين على خلفية قضية زوجها الفنان حسام حبيب، والتى حُكم فيها على حبيب بالسجن لمدة عام وغرامة 10000 جنيه.وقال مصدر مقرب من شيرين، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنها قررت إلغاء كل ارتباطاتها الفنية خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الاطمئنان على مصير زوجها، حيث تنتظر ما سيسفر عنه الاستئناف المقدم من محامي زوجها على الحكم فى شهر أبريل المقبل.وأضاف المصدر أن شيرين تحاول جاهدة خلال هذه الأيام من خلال بعض الاصدقاء المقربين، أن تقنع ياسر خليل، مدير أعمالها السابق، بالتنازل عن القضية.وأشار المصدر إلى أن شيرين لجأت للفنان محمد حماقي من أجل التدخل لحل الأزمة، قبل تفاقمها بشكل كبير، خاصة أن حماقي تربطه علاقة صداقة كبيرة بياسر خليل.وتنتظر شيرين ما ستسفر عنه الجلسة الخاصة بين حماقى وخليل خلال اليومين القادمين.