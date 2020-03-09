الإمارات تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء السودانى

نددت الإمارات، مساء اليوم الإثنين، بمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك صباح اليوم.وأكدت الخارجية الإماراتية أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السودانى حمدوك، تهدف لتقويض المرحلة الانتقالية، مشددة على تضامنها التام مع السودان، ورفضها لاستخدام العنف كأداة سياسية، كما نقلت العربية فى نبأ عاجل.وأعلنت الحكومة السودانية في بيان رسمي ألقاه المتحدث باسمها وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بخير ويمارس عمله الآن في مكتبه، بعد تعرض موكبه لهجوم إرهابي وإطلاق رصاص.وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، عقد ظهر الإثنين، وبثه التليفزيون الرسمي للبلاد، إن موكب حمدوك تعرض صباح اليوم لهجوم إرهابي أثناء سيره من منزله إلى رئاسة مجلس الوزراء، مضيفًا أن الموكب تعرض إلى تفجير وإطلاق رصاص في منطقة كوبري كوبر شمال شرقي الخرطوم.وتابع، لا ضحايا جراء الهجوم أو إصابات عدا أحد أفراد "التشريفة"، الذي أصيب إصابة خفيفة في كتفه نتيجة سقوطه عن دراجة بخارية، مشددًا على التعامل بحسم مع كل محاولة إرهابية، ومعلنا بدء التحقيق بمحاولة الاغتيال الفاشلة.ويتخوف سودانيون من أن تؤدي محاولة الاغتيال الفاشلة، التي لم تتهم جهة ما بتورطها في المحاولة، إلى استقطاب قد يؤدي إلى عدم استقرار الفترة الانتقالية، لا سيما أنه يأتي في وقت تواجه فيه حكومة حمدوك صعوبات جمة في إدارة أزمة اقتصادية حادة كانت سبب خروج احتجاجات لأشهر ضد البشير.