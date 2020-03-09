ندوة حول أزمة «نادي القصة» بنقابة الصحفيين.. الأربعاء

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة حول أزمة "نادي القصة" التي تهدد برغلاقه، وهو النادي الذي يعد من أقدم المنتديات الثقافية العربية وأحد مصادر القوة الناعمة المصرية الذي تأسس منذ 66 عامًا.ويدير الندوة الكاتب الصحفي والروائي محمد القصبى، عضو مجلس إدارة النادي، وبحضور الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، والكاتب محمد سلماوي، والكاتب نبيل عبد الحميد، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والعديد من كبار الكتاب والإعلاميين، وذلك يوم الأربعاء 11 مارس الساعة السابعة مساءً، بقاعة طه حسين بالدور الرابع بالنقابة.