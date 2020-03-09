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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«مرصد الأزهر» يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:47 م
حمدوك
حمدوك
أميرة العناني
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يدين مرصد الأزهر لمكافحة التطرف محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرَّض لها، صباح اليوم الاثنين، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قرب المدخل الشمالي لجسر «كوبر» شمال شرق العاصمة السودانية الخرطوم.

ويرجو المرصد أن يكون ذلك الحادث الإرهابي الذي جاء في مرحلة دقيقة تمرُ بها الجمهورية السودانية، نذيرًا على الخطر الذي يتهدد وحدة الشعب، لافتًا إلى أن الحوار هو الطريق الأمثل لبناء الأوطان، والمسار الصحيح نحو تقدمها.

ومرصد الأزهر إذ يدين محاولة الاغتيال الفاشلة، فإنه يحمد الله -عزَّ وجلَّ- على نجاة رئيس الوزراء السوداني، داعيًا العلي القدير أن ينعم على الشعب السوداني الشقيق بنعمة الأمن وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد.

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