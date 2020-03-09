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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حميد الشاعرى عن المهرجانات: لون غنائى جيد

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:39 م
حميد الشاعري
حميد الشاعري
محمد مجدي
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حل النجم حميد الشاعري، ضيفًا على برنامج "هذا أنا" الذي يعرض على شاشة قناة "أبوظبي"مع الإعلامية ندى الشيبان، وتحدث خلال الحلقة عن الكثير من أسرار حياته الشخصية، ومسيرته الفنية التي تزيد على 30 عامًا.

وقال الشاعري، إنه يسعى دائمًا لتقديم كل ما هو جديد في عالم المزيكا، مؤكدًا أن الفنان يجب أن تكون لديه رغبة في الاستمرارية وتقديم المزيد من الأعمال التي تضيف لمسيرته، موضحًا أنه يسعى لتقديم فن بسيط قريب من الناس لأن البساطة هي أقرب شىء لقلب الجمهور.

وكشف حميد عن كواليس أغنية "نور العين" التي حققت نجاحًا كبيرًا وحصل من خلالها عمرو دياب على جوائز عالمية، مؤكدًا أن الأغنية سمعها من خلال عماد دياب شقيق عمرو، وكان عمرو قد انتهى حينها من تقفيل الألبوم كاملا ويرفض إدخال أي أغاني جديدة.

وتدخل حميد لإقناع عمرو بتسجيل الأغنية بعد أن قام حميد بتوزيعها وضمها عمرو للألبوم وحققت نجاحًا كبيرًا جدًا، وقال إنهم تعرضوا لضغوط وانتقادات وهجوم كبير جدًا في بدايتهم، وهو ما جعل الجيل بالكامل يسعى لتحقيق نجاح جماعي وليس نجاح فرد فقط، واعتبروا أنها معركة جيل يسعى للتغيير في مسار المزيكا، مشيرًا إلى أن هذا الجيل يحترم فنه جدًا ويقدره ويجمعهم حب وصداقة قوية، لافتًا إلى أنه تعرف على عمرو دياب في الأردن صدفة.

وتحدث الشاعري، عن أغاني المهرجانات، مؤكدًا أنه لون غنائي جيد ومنتشر جدًا، موضحًا أنه ضد المنع تمامًا، مؤكدًا أنه في بداياته تعرض للمنع وشعر بالظلم، ولكنه تخطى كل ذلك واستمر وحقق نجاحًا كبيرًا، لافتًا إلى أنه هناك وسائل أخرى لتطوير أغاني المهرجانات وتحسين كلماتها بدلًا من منعها طالما تحقق نجاحًا ولها جمهور عريض.

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