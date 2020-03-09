نشرة «دفتر أحوال» بأبرز الضبطيات وقرارات النيابة العامة اليوم
الإثنين 09/مارس/2020 - 01:47 م
قسم الحوادثطباعة
تنشر "الدستور" نشرة "دفتر أحوال" الخاصة بعدد من قرارات النيابة العامة وضبطيات رجال المباحث خلال اليوم، ومن أبرز تلك القرارات:
- حبس سائقين أصابا زميلهما فى مشاجرة بسبب أولوية التحميل
أمرت نيابة الأميرية، اليوم الإثنين، بحبس سائقين 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب التسبب في إصابة آخر فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب أولوية التحميل بمنطقة الأميرية.
- تأجيل محاكمة متهمين بالتزوير في محررات رسمية بالمقطم 12 مارس
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، محاكمة كلٍ من "إيهاب.م" و" وليد.ا" في اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية بالمقطم 12 مارس المقبل.
- السجن عامان لنجار لاتهامه بالاتجار فى الهيروين
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، بالسجن عامين لنجار لاتهامه بالاتجار فى الهيروين.
- حبس سائقين أصابا زميلهما فى مشاجرة بسبب أولوية التحميل
أمرت نيابة الأميرية، اليوم الإثنين، بحبس سائقين 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب التسبب في إصابة آخر فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب أولوية التحميل بمنطقة الأميرية.
- تأجيل محاكمة متهمين بالتزوير في محررات رسمية بالمقطم 12 مارس
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، محاكمة كلٍ من "إيهاب.م" و" وليد.ا" في اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية بالمقطم 12 مارس المقبل.
- السجن عامان لنجار لاتهامه بالاتجار فى الهيروين
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، بالسجن عامين لنجار لاتهامه بالاتجار فى الهيروين.