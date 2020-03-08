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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«العربي للنشر» تحصل على حقوق ترجمة «لن أموت: حكايات من حياة جابرييل جارسيا ماركيز»

الأحد 08/مارس/2020 - 07:44 م
جابرييل جارسيا
جابرييل جارسيا
حسام الضمرانى
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حصلت دار العربى للنشر والتوزيع على حقوق كتاب "لن أموت: حكايات من حياة جابرييل جارسيا ماركيز" للكاتب الكولومبي كونرادو زولواجا، والذي يترجمه إلى العربية سمير محفوظ بشير؛ حيث اتفقت العربي للنشر والتوزيع على شراء حقوقه من الناشر الكولومبي "لونا ليبروس" أثناء معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب في المكسيك.

منذ يومين، احتفل جميع محبي جابرييل جارسيا ماركيز بعيد ميلاده الثالث والتسعين، ونحن اليوم، كل ما نعرفه عن هذا الكاتب الذي جذب الكثيرين إليه هو أنه رائد الواقعية السحرية، وأنه كتب قصصًا من واقعه ومجتمعه لم ينجح كثيرون في الوصول إلى مستواها الأدبي، ومع هذا، فكثيرون لا يعرفون أنه قال في مقابلة صحفية ذات يوم مع النيويورك تايمز أن ما يكتبه واقعيًا، ولا يمكن أن يكون واقعيًا سحريًا؛ فهو يعيش هذا الواقع. مثل هذه الحكايات والمقولات هي الأساس الذي يكون هذا الكتاب.

لا يحكي هذا الكتاب قصة حياته كما فعلت كتب كثيرة أخرى، ولكنه يحكي عن الحكايات التي رافقت رحلته لنشر كل رواية، وقصة قصيرة، أو حتى مقال من كتاباته. لذا، فهذا الكتاب هو حلقات من حياة ماركيز، سيقرؤها القارئ وسيشعر بعدها بالرضا التام لأنه قرأ حكايات كهذه من حياة الكاتب المفضل لدى الكثيرين في جميع أنحاء العالم.

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