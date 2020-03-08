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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

وزارة الصحة الفلسطينية: 19 إصابة بكورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 02:53 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى اللحظة 19 حالة في فلسطين، وتم إجراء فحوصات لـ712 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية في مختبر الصحة العامة المركزي منذ 20 يناير المنصرم، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة التي تم رصدها في مدينة بيت لحم.

وصرحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد - بأن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بمدينة أريحا، بلغ 4 حالات، إضافة إلى حالتين في الحجر الخاص بمعبر رفح.

وأوضحت أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي المنزلي بلغ 2116 حالة، بينها 2000 حالة في بيت لحم لمخالطي المصابين الـ19، و116 حالة في بقية المحافظات.

وأكدت أن العمل جار لتجهيز حجر صحي في كل محافظات الوطن، إضافة إلى تشكيل خلايا أزمة في كافة المحافظات تشمل القطاع الحكومي والهلال الأحمر، والخدمات الطبية العسكرية، والقطاع الخاص، وكذلك تجهيز المركز الوطني للإدمان ليكون مستقبلا للفرز والحجر والعلاج في محافظة بيت لحم.

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