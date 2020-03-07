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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

موسى حوامدة: «ألف ليلة وليلة» أعطتنى الخيال لأكتب الشعر

السبت 07/مارس/2020 - 12:11 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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قال الشاعر الفلسطيني الكبير موسى حوامدة، إنه حين ولدت ووجدتني بلا وطن، كان يؤرقني دائمًا السؤال هل يمكن أن أكون طيارًا أو جنديًا أو شرطيًا، كان ذلك مستحيلًا لأنني بلا وطن.

وأضاف «حوامدة»، في لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة TeN: «كنت دائمًا أسأل نفسي كيف أعيد هذا الوطن، كيف أحيي هذه الأرض التي ليست لي، حتى أحلامي لم تكن أحلامي؛ لأنها قادمة من وراء الحدود، كنت أحلم بالعدو يأتي وبالفعل جاء العدو وأصحبنا جزء من الاحتلال، فكنت في الأول بلا وطن وأصبحنا جزءًا من الاحتلال».

وتابع «حوامدة»: «كان السؤال ما هذه اللغة الغريبة التي تأتي إلينا، وهذا الجيش الغريب الذي يأتي إلينا، وهذه الدبابات والطائرات كيف أزحزحها عن صدري، وبالصدفة وقع في أيدي كتاب ألف ليلة وليلة، وهذا الكتاب فجر مخيلتي، وصار العدو بالنسبة لي سهل أن أزيحه عن كاهلي، من السهل أني أتخيل أنني سندباد أوعلاء الدين، كان الحل هو المخيلة وهو الخيال ومن ألف ليلة وليلة جاءني هذا الخيال، وصرت اتخيل كيف أزيح العدو وأرى نفسي حرًا يسقط الطائرات ثم الانتصار، وكنت أنام مزهوًا بذلك وحتى الآن مازالت أعود إلى الطفولة واسترجع تلك الأحلام لكي أتوازن قليلًا رغم صعوبات الحياة والمنفى البعيد».

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