«علاوي» ينسحب من تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية

قدم رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي رسالة اعتذار إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، ينسحب بموجبها عن تشكيل الحكومة العراقية، حسبما أفادت شبكة روسيا اليوم مساء اليوم.وفشل مجلس النواب العراقي للمرة الثانية في عقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومة علاّوي؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني.أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقب الإعلان، تأجيل الجلسة أن مهلة الرئيس المكلف تنتهي غدا الاثنين، لكن رئيس الوزراء المكلف اعتذر عن عدم تشكيل الحكومة.