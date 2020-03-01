دراسة: المكملات لا تحسن خصوبة الذكور

توصل باحثون أمريكيون إلى أن مضادات الأكسدة لا تعمل على تحسين نوعية السائل المنوى بين الرجال المصابين بالعقم، بخلاف ما توصلت إليه عدد كبير من الدراسات الطبية في السنوات الأخيرة.وتتوافر المكملات المضادة للأكسدة بصورة كبيرة تجاريا للمساعدة فى علاج العقم عند الرجال، لكن الأبحاث الطبية الحديثة، حول آثاره على جودة السائل المنوى ومعدلات الحمل، لا تزال محدودة.يأتي ذلك فى الوقت الذى توصلت فيه الدراسة الحالية، التى نشرت نتائجها فى عدد مارس من مجلة «الخصوبة والعقم»، إلى أن المكملات المضادة للأكسدة من المحتمل أن لا تحسن معدلات الإنجاب بين الرجال.ويتلقى الرجال دواء وهميا أو مكملات مضادة للأكسدة تحتوى على فيتامينات «ج»، «هـ»، «د»، وعناصر «السيلينيوم»، و«الكارنيتين»، و«الزنك»، و«حمض الفوليك»، و«الليكوبين» لمدة 3 أشهر على الأقل وحتى 6 أشهر.