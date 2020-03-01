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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

دراسة: المكملات لا تحسن خصوبة الذكور

الأحد 01/مارس/2020 - 07:49 ص
جريدة الدستور
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توصل باحثون أمريكيون إلى أن مضادات الأكسدة لا تعمل على تحسين نوعية السائل المنوى بين الرجال المصابين بالعقم، بخلاف ما توصلت إليه عدد كبير من الدراسات الطبية في السنوات الأخيرة.

وتتوافر المكملات المضادة للأكسدة بصورة كبيرة تجاريا للمساعدة فى علاج العقم عند الرجال، لكن الأبحاث الطبية الحديثة، حول آثاره على جودة السائل المنوى ومعدلات الحمل، لا تزال محدودة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى توصلت فيه الدراسة الحالية، التى نشرت نتائجها فى عدد مارس من مجلة «الخصوبة والعقم»، إلى أن المكملات المضادة للأكسدة من المحتمل أن لا تحسن معدلات الإنجاب بين الرجال.

ويتلقى الرجال دواء وهميا أو مكملات مضادة للأكسدة تحتوى على فيتامينات «ج»، «هـ»، «د»، وعناصر «السيلينيوم»، و«الكارنيتين»، و«الزنك»، و«حمض الفوليك»، و«الليكوبين» لمدة 3 أشهر على الأقل وحتى 6 أشهر.

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