حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 1 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: يزداد الاهتمام بالتفاصيل الدقيقية وإظهار الأخطاء وعرضها، كما أن الوقت مناسب للقيام بالأعمال الروتينية المضنية التي تتطلب البحث عن الأخطاء وتصحيحها.عاطفيًا: قد تشعر بالملل أو تعيد النظر في علاقة لك، أو تنتظر من يتخلف عن المجيء إليك، أو تلعب دور الضحية في علاقة مشبوهة أو تتراجع عن التزام ما.صحيًا: قد تكون معرضًا لضغط عصبي، وللمناسبة إنه يوم جيد لبدء نظام غذائي يعود بالفائدة صحيًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.